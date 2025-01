A un día de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reafirmó el compromiso de su gobierno con la defensa de los mexicanos, destacando la importancia de los migrantes para la economía estadounidense.

Durante un evento de entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar en Puebla, subrayó que México es un país libre y soberano y aseguró que su administración mantendrá una cercanía con el pueblo, guiada por principios de honestidad y lealtad a la nación.

“Que se oiga bien, que se oiga lejos, México no es colonia de nadie, no es protectorado de nadie, México es un país libre, independiente y soberano y siempre vamos a defender al pueblo de México, a la nación y a nuestra patria… Somos un gran país, somos un gran pueblo y por eso nuestro gobierno siempre estará cerca del pueblo. Nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de México”.