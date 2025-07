Reitera la presidenta Claudia Sheinbaum que no cederá ante el linchamiento mediático del que ha sido objeto el senador Adán Augusto López, producto de su relación con el ex secretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez.

“Ayer claramente se dijo cuándo fue que inició la investigación. Eso fue a finales del 2024 y se otorga la orden de aprehensión a principios del 2025. Y a partir de ahí se derivan todas las investigaciones y como hemos dicho, no se protege a nadie, pero tampoco, frente a un linchamiento mediático de una persona, se actúa. Es un asunto que tiene que ver con la justicia. Entonces, que se hagan las investigaciones, hasta donde lleguen las investigaciones y hasta donde tope, sin proteger a nadie, pero que se hagan las investigaciones”.

Explica que sobre Hernández Requena pesan suficientes sentencias como para que se girara una orden de aprehensión en su contra, pero aún así, hasta que no se celebre un juicio, seguirá siendo presunto responsable. (Por Arturo García Caudillo)