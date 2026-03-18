Tras la reaparición en redes sociales del líder de su movimiento, Andrés Manuel López Obrador, quien salió para defender al régimen cubano, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró por enésima ocasión, que ella no depende de nadie para la toma de decisiones.

“Es esta idea de que López Obrador sigue gobernando, porque así hay que decirlo, eso es lo que implica, como si me hablara todos los días por teléfono desde Palenque, para decirme qué tengo que hacer. Entonces, lo primero, tiene el objetivo de que rompamos con López Obrador, o sea, de que yo diga: ‘No, no, no, yo no tengo nada que ver con el gobierno anterior, una cosa fue del 2018 al 2024 y otra cosa del 24 al 30, nada que ver’. Pero eso no es cierto, porque somos parte de un proyecto. Entonces, primero, quieren que rompa, ya lo dije muchas veces, no vamos a romper”.

Además, acusó a sus detractores de machistas, porque aseguran que por ser mujer necesita un hombre que tome las decisiones por ella. (Por Arturo García Caudillo)