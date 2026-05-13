La presidenta de México, Claudia Sheinbaum rechazó que agentes de la CIA realicen operaciones en territorio nacional fuera del marco legal y calificó como falsas las versiones difundidas por medios estadounidenses sobre supuestas acciones encubiertas en el país.

Durante su conferencia matutina, la mandataria aseguró que únicamente existen funcionarios acreditados del gobierno de Estados Unidos con permisos establecidos por la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.

Sheinbaum también acusó un “nado sincronizado” entre medios, sectores conservadores y funcionarios estadounidenses para deteriorar la relación bilateral y afectar a su gobierno, luego de publicaciones de CNN y The New York Times sobre presuntas operaciones de agencias estadounidenses en México.

“CNN, supuestamente un medio reconocido internacionalmente, publica una nota realmente sensacionalista, cuyo objetivo, ¿cuál es? Decir, imagínense nada más, que hay agentes de la CIA operando en territorio nacional, inclusive para eliminar a una persona. Es absolutamente falso”.

La Presidenta sostuvo que la cooperación con Estados Unidos continuará, pero con límites claros basados en la defensa de la soberanía nacional y el respeto al pueblo mexicano.