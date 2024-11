Recrimina la presidenta Claudia Sheinbaum la propuesta de presupuesto del INE para el 2025, no sólo por el costo tan elevado de organizar la elección judicial, sino por el total solicitado a la Secretaría de Hacienda.

“¿Saben que el INE está pidiendo más recursos que los del año pasado para el presupuesto 2025? O sea, ¿cómo? El año pasado hubo gasto de partidos políticos, gasto de campañas, todo ese financiamiento. ¿Cómo que más recurso en el 2025 que lo que gastaron en el 24? Pues sí, pero si no hay campañas, no hay financiamiento a partidos políticos. Eso está establecido en la Constitución. Entonces, ahí sí vamos a ver qué es lo que dice el INE, pero”.

Por tal motivo, hizo un llamado no sólo al INE, sino a la Cámara de Diputados para que revisen los montos solicitados. (Por Arturo García Caudillo)