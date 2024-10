La presidenta Claudia Sheinbaum respondió al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien aseguró que deberíamos estar celebrando la detención del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, en vez de estar pidiendo explicaciones al gobierno de Joe Biden.

“Hay una frase que dice: ‘El fin no justifica los medios’, entonces, no porque hayan detenido a un narcotraficante, uno no ve la manera en que se detuvo. Y en general, cuando hablamos de respeto a los derechos humanos, del Estado de Derecho, de la soberanía, es decir, la manera en que haces las cosas también tiene fondo, no sólo es el fin. Entonces, yo creo que es parte de lo que estamos planteando. No es la detención per se, sino cómo se hizo”.

Independientemente de que el Gobierno de México pide respeto y condiciones de igualdad, dice, también exige que se cumpla con las leyes nacionales e internacionales en materia de detenciones. (Por Arturo García Caudillo)