Porque no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, Claudia Sheinbaum rindió protesta este martes ante el Congreso de la Unión como nueva presidenta de la República.

“Honorable Congreso de la Unión, pueblo de México, protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Si así no lo hiciere que la Nación me lo demande”. (Por Arturo García Caudillo)