Respalda la presidenta Claudia Sheinbaum, a la esposa del ex presidente López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, quien a través de una carta publicada en su cuenta de X, desmintió que ella o su hijo Jesús se hayan ido a vivir a España.

“Ayer sale en el periódico español de derecha, el ABC, que Beatriz Gutiérrez Müller se fue a vivir a España, y vean hoy a todos los comentócratas criticando. Ya respondió, ya me comentó ahorita, hace rato. Yo ya sabía que vivía en México, ella vive en México. Ya lo respondió. ¡Ah, pero la mentira!”.

En su carta, Gutiérrez Müller defiende de críticas y ataques al ex presidente López Obrador y asegura que defenderá con su vida, si es necesario, a su familia. Sin embargo, en la publicación en X, Gutiérrez Müller no menciona nada sobre su solicitud para obtener la ciudadanía española o los planes de estudio del hijo que tiene con el político de Macuspana. (Por Arturo García Caudillo)