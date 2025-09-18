La presidenta Claudia Sheinbaum desmintió que los hijos del ex presidente López Obrador se hayan amparado contra posibles detenciones relacionadas con la red de huachicol fiscal, asegurando que todo es parte de un complot.

“¿Cómo es posible que alguien, quién sabe quién, ampare a otra persona a su nombre, usando sus nombres? ¡Ahhh! Y después se filtra a los medios y a las redes, casualmente, de inmediato. ¿No? Se pone el amparo y al minuto ya está en las redes, y al minuto ya está en Reforma, ya está en El Universal. ¿No les parece extraño? Si se tiene que saber quién puso esos amparos, porque tiene un sentido de desprestigiar y de calumniar a unas personas y tiene un sentido de dañar al presidente López Obrador y a lo que representa nuestro movimiento, evidente. Bueno, son demasiado burdos”.

De hecho, Andrés López, secretario de organización de Morena, publicó ayer una carta en la que culpa a sus adversarios de haber interpuesto el amparo a su nombre, con la sola intención de desacreditarlo. (Por Arturo García Caudillo)