Con los hijos no, afirmó desde Aguascalientes, la candidata de Morena a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, al enterarse del escándalo que se generó por la difusión de un video en el que se observa al hijo de abanderada de la oposición, Xóchitl Gálvez, en un estado inconveniente y con actitudes prepotentes.

“Mi postura es que con los hijos no. Quienes estamos en la contienda somos las candidatas y el candidato, y la contienda es un asunto de propuestas, es un asunto de proyecto, y de quienes participamos, pero no de los familiares. Entonces, yo no estoy de acuerdo en que, quien haya utilizado, quien haya utilizado este video y se utilice como parte de la contienda. Con los hijos no, con los familiares no. Quienes estamos en la contienda somos las candidatas”.

Sin embargo, el video ya fue aprovechado por los morenistas, al viralizarlo en redes y utilizándolo como arma política en el Senado. (Por Arturo García Caudillo)