Al reunirse con integrantes del Consejo Nacional Agropecuario, la candidata presidencial de la alianza Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum, afirmó que en caso de ganar el 2 de junio, abordará de manera integral la distribución del agua y la producción de alimentos en México.

“Nuestro campo es diverso y no puede hacerse una sola política para todo el campo porque hay campesinos de autoconsumo, hay pobreza rural, pobreza extrema rural y al mismo tiempo hay productores de exportación y tenemos que generar las condiciones para la prosperidad compartida, es decir, para que el agricultor de autoconsumo tenga todas las condiciones para poder alimentar a su familia e incluso producir más, para que no haya pobreza extrema rural y al mismo tiempo que podamos seguir exportando alimentos”.

Explicó que a nivel municipal existen plantas de tratamiento de agua que no operan debido a la falta de recursos y por ello es fundamental ponerlas en funcionamiento. (Por Arturo García Caudillo)