En histórica reunión con cerca de dos mil presidentes municipales, y a la que acudieron también los 31 gobernadores y la Jefa de Gobierno, la Primer Mandataria de la Nación, Claudia Sheinbaum, aseguró que cualquier reto que venga, podrá superarse si estamos unidos.

“Que sepan que la presidenta a lo mejor no puede llegar a todos los municipios del país, pero que estamos presentes, que no se me olvida lo que es ser presidenta municipal, que sabemos lo que es ser alcaldesa, que sabemos lo que viven, y que son parte de este gobierno de nuestro país. Y quiero cerrar con ésto: México es un país grandioso y mientras permanezcamos unidos no hay ningún problema que no podamos enfrentar juntas y juntos”.

En el acto se firmó el acuerdo que puso en marcha el componente indígena del presupuesto federal, gracias al cual los municipios con población originaria y afromexicana recibirán una partida extra. (Por Arturo García Caudillo)