Preocupa a Jalisco la nula comunicación de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien debe separar lo electoral de la gobernanza, señala el gobernador, Enrique Alfaro.

Esto luego que la morenista se reuniera con gobernadores del país, menos con los de Jalisco.

“Yo soy gobernador constitucional, yo no estoy cuestionado por un procedimiento de carácter electoral y pues yo no he tenido comunicación con la presidenta electa sus razones tendrá. Lo que sí es preocupante es que por esa situación política los proyectos que tiene el gobernador electo, Pablo Lemus, no fueran a ser considerados en el presupuesto de egresos, eso sí habría que revisar”.

Destaca el mandatario que tampoco le ha contestado el titular de la SICT sobre el urgente bacheo de las carreteras federales y lamenta la poca comunicación institucional. (Por Claudia Manuela Pérez)