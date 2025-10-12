La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que hoy domingo visitará Puebla, Veracruz e Hidalgo y mañana San Luis Potosí y Querétaro, tras las inundaciones que han dejado al menos 44 fallecidos.

Informó que desde el jueves se activaron los planes DN-III-E y Marina y que ya opera el Comité de Protección Civil.

Hay cerca de 111 municipios afectados y 108 interrupciones en 18 carreteras federales; 103 ya fueron habilitadas y continúan trabajos en cinco más.

El gobierno prioriza apertura de caminos, abasto de alimentos y agua, y refugios al 100 por ciento.

Una vez restablecido el acceso, iniciará un censo de daños para otorgar apoyos.

Pidió a quienes buscan familiares llamar al 079.

El Comité de Emergencias sesionará hoy a las 19:00 horas.