Después de su conferencia mañanera y atender algunos pendientes en la Ciudad de México, este viernes 08 de agosto la presidenta Claudia Sheinbaum visitará Jalisco, para inaugurar al filo de las 15:00 horas el Hospital de Alta Especialidad del ISSSTE en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

Cabe destacar que durante un recorrido de supervisión el pasado 5 de julio, el director general de la institución, Martí Batres, señaló que este nuevo nosocomio regional fortalecerá el derecho a la salud no solo de los derechohabientes de Jalisco o la Zona Metropolitana de Guadalajara sino también de estados colindantes como Michoacán, Nayarit, Colima y Zacatecas.

El funcionario federal adelantó que tendrá capacidad para 250 camas censables y 290 no censables. (Por Gricelda Torres Zambrano)