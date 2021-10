Tras la decisión del Tribunal Electoral de permitir al INE continuar con la investigación en contra de Pío López, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya no salió en defensa de su hermano, limitándose a reiterar que no protege a nadie.

“Lo de mi hermano ha quedado ya muy claro, de manifiesto, que yo no protejo a nadie, yo llegué aquí para encabezar una transformación, hacerla con todo el pueblo. Por eso me dieron su confianza millones de mexicanos y no los voy a traicionar. Si mi hermano es responsable, que sea castigado. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, ni con los miembros de mi familia. Yo ya no me pertenezco”.

Y desvió la atención sacando su pañuelo blanco, bromeando con el hecho de que los jóvenes ya no usan ni siquiera peine, y con ello reiteró que en este gobierno no se permite la corrupción. (Por Arturo García Caudillo)