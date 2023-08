Sí hay errores e ideología política en los libros de texto, pero no se pueden quedar en las bodegas, considera la diputada de Hagamos y exsecretaria de Educación en la Ciudad de México, Mara Robles, al pedir que no se les satanice.

“En primer lugar dejar de satanizar a los libros de texto. Si tú me preguntas si los libros de texto tienen errores, sí, ¿muchos o pocos?, muchos. Dos, ¿tienen excesos partidistas ideológicos? sí, sí tienen. Tienen además todo un cambio, insisto, de modelo, lo tienen. Entonces ¿qué hacemos?, dejamos los libros en las bodegas, no, porque el libro de texto mal que bien, es el punto de encuentro entre padres de familia, maestros y estudiantes”.

Mara Robles forma parte también del grupo de investigadores y expertos de la UdeG que revisó y analizó los libros de texto gratuitos.

Por cierto, esta tarde sesionará el máximo órgano de consulta en educación del Gobierno de Jalisco, que determinará qué sucederá con estos ejemplares que no se distribuyeron en la entidad. (Por Gricelda Torres Zambrano)