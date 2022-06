Recomienda el presidente, Andrés Manuel López Obrador, a los legisladores de oposición pedir permiso y no cobrar tras la decisión de la alianza Va por México de declarar una moratoria constitucional.

“Ahora que los diputados dicen, los legisladores o los dirigentes del bloque conservador que va a haber una huelga, una moratoria, que no me van a aprobar ninguna iniciativa de reforma constitucional. Imagínense qué legisladores, ¿a quién perjudican? al pueblo. Entonces, que ya no vayan, si no van a legislar, que no vayan a la Cámara de Diputados, que no vayan a la Cámara de Senadores, nada más que no cobren, que pidan licencia porque están declarando que no van a aprobar nada, nada de lo que nosotros vamos a proponer”.

Por otro lado, insistió en que no se meterá en la elección del candidato de Morena a la Presidencia de la República, y al único aspirante que apoyará será aquel que gane la encuesta. (Por Arturo García Caudillo)