Vayan preparándose para cancelar el horario de verano, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Se está informando con tiempo y es muy probable que ya no haya horario de verano porque la gente no quiere que haya ese cambio de horario y además se está haciendo el análisis, ya hay estudios en donde el ahorro es mínimo, lo podemos lograr haciendo un compromiso todos, de cuidar la luz, es decir, que no se desperdicie. Lo va a hacer el gobierno, vamos a presentar un plan en ese sentido, y con eso pensamos que lo económico se resuelve. Entonces hay que irnos preparando”.

En insistió en que el cambio de horario es dañino para la salud y que para él la salud es primero. (Por Arturo García Caudillo)