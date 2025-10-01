La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega, informó que el Gobierno Federal avanza en el Programa de Vivienda para el Bienestar, por lo que sí se alcanzará la meta de construir 400 mil nuevas viviendas en 2025.

“Son los primeros proyectos, algunos se entregarán en un primera etapa de un proyecto de mayor número de viviendas y por eso esta distribución, pero a principios del próximo año llegará un punto en que nos empalmemos en términos de entrega de estas viviendas que comenté hace un momento, de las 400 mil, más lo que tiene que ver con la meta del próximo año”.

Explicó que actualmente se han iniciado casi 300 mil viviendas, en distintos grados de avance, como parte de un programa que combina suelo público, estatal, municipal y también propiedad privada. Del total programado para 2025, 302 mil corresponden al Infonavit, 86 mil de la Conavi y nueve mil al Fovissste. (Por Arturo García Caudillo)