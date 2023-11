Rechaza la consejera jurídica de la Presidencia, María Estela Ríos, no cumplir con los requisitos constitucionales para convertirse en ministra de la Corte, o que su candidatura, por ocupar el cargo que actualmente ostenta, sea ilegal.

“De tomarse en cuenta mi honestidad, honradez, profesionalismo y honorabilidad con la que me he comportado a lo largo de mi vida profesional, la respuesta es sí soy idónea. Y si quisiera ahondar en la objeción que ha formulado el senador Germán Martínez, habría que señalar que no se puede hacer una distinción donde la Constitución no lo hace, ni se puede aplicar una interpretación extensiva cuando la Constitución no la hace, porque sería violatoria de un derecho”.

Sin embargo, reconoció ser afín a la forma de pensar del presidente López Obrador, aunque negó que tenga la obligación de obedecerlo.