A partir de la noche de este domingo habrá afectaciones en el suministro de agua en Guadalajara, debido al lavado del tanque Talpita, informa el SIAPA.

Entre las colonias con posibles cortes destaca Talpita, Santa Cecilia, San José Río Verde, San Miguel de Huentitán y Balcones de Oblatos.

Se prevé que el servicio se normalice la mañana del martes 20 de abril.