El director del SIAPA, Antonio Juárez, afirmó que el agua que distribuye el organismo en la ciudad cumple con la normatividad de calidad, pese a los reportes recientes de mal olor y turbiedad en el suministro.

El funcionario explicó que estos problemas corresponden a episodios temporales derivados de la antigüedad de la infraestructura hidráulica y de las complicaciones en el proceso de potabilización.

“Son picos que se nos han estado presentando como lo hemos manifestado con todo lo que tenemos a través de la conducción antigua y una planta potabilizadora que hoy tiene muchos años y que se complica mucho el proceso. Quienes tendrán que juzgar sobre los riesgos, propiamente las autoridades respectivas que, de hecho, estamos hombro con hombro, revisando, participando y todos lo estaremos revisando conforme a los protocolos. Entregamos el agua que sí cumple con la normatividad, siempre estamos cumpliendo con la normatividad”.

Juárez reiteró el llamado a la población para abrir las llaves y dejar correr el agua hasta que desaparezca la turbiedad.

Añadió que una solución de fondo a la problemática sería la construcción de un segundo acueducto Chapala–Guadalajara y la modernización de la planta potabilizadora número uno. (Por Marck Hernández)