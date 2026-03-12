El director del SIAPA, Antonio Juárez, afirmó que el agua que distribuye el organismo en la ciudad cumple con la normatividad de calidad, pese a los reportes recientes de mal olor y turbiedad en el suministro.
El funcionario explicó que estos problemas corresponden a episodios temporales derivados de la antigüedad de la infraestructura hidráulica y de las complicaciones en el proceso de potabilización.
“Son picos que se nos han estado presentando como lo hemos manifestado con todo lo que tenemos a través de la conducción antigua y una planta potabilizadora que hoy tiene muchos años y que se complica mucho el proceso. Quienes tendrán que juzgar sobre los riesgos, propiamente las autoridades respectivas que, de hecho, estamos hombro con hombro, revisando, participando y todos lo estaremos revisando conforme a los protocolos. Entregamos el agua que sí cumple con la normatividad, siempre estamos cumpliendo con la normatividad”.
Juárez reiteró el llamado a la población para abrir las llaves y dejar correr el agua hasta que desaparezca la turbiedad.
Añadió que una solución de fondo a la problemática sería la construcción de un segundo acueducto Chapala–Guadalajara y la modernización de la planta potabilizadora número uno. (Por Marck Hernández)
SIAPA asegura que agua suministrada cumple con la normatividad
El director del SIAPA, Antonio Juárez, afirmó que el agua que distribuye el organismo en la ciudad cumple con la normatividad de calidad, pese a los reportes recientes de mal olor y turbiedad en el suministro.