El secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, informó que el SIAPA deberá dar un informe sobre el caso de Eli Castro, extrabajadora del SIAPA quien fue señalada de no cumplir con el perfil técnico como asesora del organismo pese a percibir un salario de 73 mil pesos al mes.

“Lo tendrá que informar el SIAPA. Entiendo que el Órgano de Control del organismo se hizo cargo de una investigación y el SIAPA tendrá que presentar un informe al respecto. De momento no estábamos enterados, por eso queremos que el propio órgano interno nos pueda informar y a través de la junta de gobierno se tome la determinación si existiera o no una sanción para alguien”.

El funcionario señaló que cualquier tema relacionado al caso lo debe informar el SIAPA.

Por otro lado, Zamora dejó en claro que no permitirán que se repliquen casos similares en otras dependencias de gobierno. (Por Marck Hernández)