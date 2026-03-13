El SIAPA confirmó que durante 2025 se detectó la presencia de coliformes fecales en algunas muestras del agua potable suministrada a viviendas de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

De acuerdo con el organismo, durante ese año se realizaron 16 mil 862 pruebas de calidad del agua en distintos domicilios de la ciudad.

En al menos 15 puntos de muestreo se detectaron coliformes fecales, lo que representa un incumplimiento de la norma que establece la calidad del agua para uso y consumo humano.

El registro más alto se documentó el 8 de septiembre de 2025 en muestras tomadas en viviendas ubicadas en el cruce de las calles Felipe Ángeles y Emiliano Zapata.

La presencia de estos indicadores refleja contaminación de origen fecal, lo que puede representar riesgos para la salud, como enfermedades gastrointestinales, diarrea o cólera.

El organismo también había confirmado la presencia de coliformes fecales en estudios realizados en 2023, información que fue obtenida mediante solicitudes de transparencia. (Por Marck Hernández)