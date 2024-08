El SIAPA ya entrega agua sucia en toda la Zona Metropolitana de Guadalajara, denuncia el exgobernador de Jalisco y senador electo, Francisco Ramírez Acuña, al hacerle un llamado a que asuma su responsabilidad y trabaje en la adecuada operación de las plantas de tratamiento.

!Que el SIAPA debe de cumplir su gran responsabilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara porque ya toda la Zona Metropolitana está recibiendo agua sucia y que no nos digan que es agua limpia. No están siendo bien atendidas las plantas de tratamiento y esa es responsabilidad del SIAPA. No están limpiando bien todos los ductos. Tienen que limpiarlos y tienen que adecuarlos de manera total para que pueda llegar agua limpia a toda la ciudad”.

Además de asegurar que la Presa EL Zapotillo que inaugurará el sábado el presidente López Obrador no traerá más agua a la Zona Metropolitana, Ramírez Acuña habló de los riesgos de la sobrerrepresentación y de la aprobación de la Reforma Judicial, la cual atentaría contra la división de poderes. (Por Gricelda Torres Zambrano)