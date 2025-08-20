El agua turbia y el servicio intermitente que padecen varias colonias metropolitanas, fueron algunos de los problemas que se pusieron sobre la mesa en la sesión de la comisión tarifaria con la que arrancaron los trabajos para la reestructuración del SIAPA, confirma el Jefe de Gabinete de Tonalá, Carlos Martínez Maguey.

“Sí, desde luego, es uno de los muchos temas que varias personas plantearon, era una mesa con veinti tantas personas y sí fue tratado, sí fue mencionado, de hecho fue un tema que de hecho el jefe de gabinete, Alberto Esquer, sacó él mismo, él mismo hizo la mención. Son problemas que están a la vista. insisto, este primer momento fue apenas de definición de problemas”.

Recuerda que hasta hoy solo Tonalá ha presentado propuestas formales al ejecutivo para la reestructuración del SIAPA, entre estas voz y voto para los alcaldes y la recuperación de la cartera vencida con un programa de borrón y cuenta nueva. Las empresas o grandes deudores, tendrían un trato diferente al ciudadano. (Por Gricelda Torres Zambrano)