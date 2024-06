Luego que el mes pasado hubo fallas en las subestaciones eléctricas de las plantas de bombeo del acueducto Chapala – Guadalajara y de Ocotlán, y el SIAPA y la Comisión Estatal del Agua responsabilizaron a la Comisión Federal de Electricidad de los desperfectos, una solicitud de transparencia reveló que desde 2019 no existe evidencia de mantenimiento preventivo a estos equipos.

La falta de bombeo perjudicó a centenares de colonias en la Zona Metropolitana.

En una solicitud de transparencia tramitada por el ciudadano Juan Pablo “M”, el SIAPA reconoce mantenimientos preventivos en los últimos cinco años, pero son inexistentes las bitácoras de mantenimiento en 2019, 2022 y 2023, mientras que en 2020 y 2021 reconoce que no dio mantenimiento por el tema de la pandemia del Covid-19, y no dejar sin agua a la gente en resguardo en sus casas.

En 2024 señalan que hubo mantenimiento, pero no hay bitácoras porque los trabajos los hizo la CFE y el SIAPA sólo auxilio.

En la misma respuesta, el SIAPA presenta contratos de mantenimientos preventivos a dichos equipos, pero al revisarlos, los contratos eran para compra de nuevos equipos e incluso instalaciones hidráulicas, pero sin relación al mantenimiento de las subestaciones o transformadores de potencia. (Por Héctor Escamilla Ramírez)