Mientras que en el discurso las autoridades tapatías hacen referencia que no otorgarán permisos a para la construcción de torres en el predio El Disparate, junto a la barranca de Huentitán, el SIAPA y la CONAGUA dan su anuencia para el proyecto inmobiliario de la empresa Conjunto Parnelli que pretende realizar en la zona.

Información recabada por el periodista José Toral revela que el SIAPA otorgó viabilidad a la obra pese a que en la zona no hay líneas de drenaje o tubería de suministro. Llama la atención que las líneas existentes la estaría dotando la avenida Troncal Huentitán que el ayuntamiento afirmó no sería para urbanizar este predio de fragilidad ambiental. Para generar ese dictamen de viabilidad, el SIAPA debió contar con dictámenes con el visto bueno del ayuntamiento de Guadalajara.

La CONAGUA también dio su aval al proyecto al señalar que no hay afectación si se garantiza el escurrimiento de agua conforme al Plan Parcial de Guadalajara, sin embargo, dicho cauce quedaría bloqueado por la construcción de la avenida Troncal Guadalajara. (Por Héctor Escamilla Ramírez)