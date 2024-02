Los Xolos de Tijuana ligaron 10 juegos sin poder ganar al caer 2-0 ante Toluca en el Estadio Nemesio Diez. Los Diablos se quedaron la victoria gracias a los goles de Juan Domínguez y Jean Meneses y se colocan en el quinto lugar de la clasificación general con 16 puntos. Y los Xolos con sólo 4 unidades se quedan en el lugar 15 de la tabla, pero su técnico Miguel Herrera, dice que no renunciará, que todavía tiene mucho que darle al equipo.

“No pues me siento joven para decir que ya di todo, voy a seguir entregándome, el trabajo día con día lo hacemos se habla en el vestidor y sólo nos falta un poquito más de suerte, llegamos en los últimos minutos con tres claras, nos tardamos en patear, los remates se van para afuera cuando estamos frente al marco, podemos concretar y no lo hacemos, vamos a seguir trabajando, la actitud la determinación no se me va a acabar”.

Por otro lado, en el cierre de la Jornada 8, el Santos consiguió su primer triunfo bajo el mando de Ignacio Ambriz al vencer por 1-0 al Mazatlán en la Comarca Lagunera. Solitario gol de Bruno Amione al minuto 54 le dio la victoria y los3 puntos al cuadro lagunero que llega a 7 puntos y da un salto importante en la clasificación general para ubicarse ahora en el lugar 14.

(Por Manuel Trujillo Soriano)