A seis meses de la puesta en operaciones del Macro Periférico siguen sin operar los baños públicos construidos en todas y cada una de las estaciones, aunque se prometió como uno de los grandes beneficios del proyecto.

Notisistema realizó un recorrido por varias estaciones del Periférico Sur y Poniente, y en todos los casos los baños fueron encontrados cerrados.

“Pues sí, pero no sirven nada, ninguno -¿Ha intentado llegar a alguno?- Sí, pero ninguno sirve -¿En qué estaciones, recordará?- En Centro Sur -¿Y están cerrados o no sirve?- Están cerrados”.

“-¿En qué estaciones están cerrados?- Pues donde yo me bajo todo el tiempo están cerrados. Nunca los he visto abiertos. -¿Qué estaciones son?- Bueno, yo me bajo en la que es Artesanos y en esta estación que es la de Chapalita, Guadalupe, pues”.

La oficina de Comunicación Social de Siteur informó que los baños permanecen cerrados porque la constructora no ha entregado la obra, y mientras eso no ocurra no se pueden concesionar. (Por José Luis Escamilla)