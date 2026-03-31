Para regar las plantas y para trapear, son los únicos usos que le dan al agua que suministra el SIAPA en la colonia Loma Bonita, ejidal en Tlaquepaque, señala y denuncia la señora Rossy Rubio, ante las pésimas condiciones con las que llega el agua a sus tuberías.

Desde hace tres meses hacen doble gasto: para el aseo personal y la preparación de alimentos compran agua de garrafón.

“Tiene un olor a, perdón por la palabra, a podrido, te bañas y hasta sientes comezón, picazón, es un aroma horrible. Después de que le detectaron que era la dermatitis, todavía de que es muy caro el tener agua potable, contaminada se puede decir, ya nos teníamos que comprar agua de garrafón”.

En la colonia Loma Bonita Ejidal ya son tres meses que las familias dejaron de usar el agua del SIAPA para el aseo personal por malas condiciones del líquido. (Por Gustavo Cárdenas)