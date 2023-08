La reunión que este viernes sostuvieron autoridades tapatías con los artistas urbanos denominados “botargueros” no llegó a buen término y se mantiene la restricción para que trabajen en el primer cuadro de Guadalajara a menos que cambien de disfraces y usen prendas propias de la idiosincrasia mexicana, como disfraces de charros, escaramuzas, catrinas o personajes de la Independencia y la Revolución.

La mañana de este viernes una comitiva de siete personas se reunió con personal del ayuntamiento donde el municipio enfatizó que por tratarse de una actividad comercial deben ser regulados y se pondrán restricciones para que los disfraces no desentonen con la vocación cultural del Paseo Alcalde y el Centro Histórico.

A pesar de no llegar a acuerdos, los “botargueros”, un grupo de aproximadamente 35 personas decidieron de todos modos salir a tomarse fotos en el espacio público incluso con la advertencia que serán retirados. Hasta esta tarde no se habían presentado incidentes. (Por Héctor Escamilla Ramírez)