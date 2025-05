El Gobierno Federal sigue ofreciendo paliativos a las demandas del magisterio, aseguró, tras cinco horas de encerrona en la Secretaría de Gobernación, la secretaria general de la Sección 22 de la CNTE, Yenny Aracely Pérez.

“Como integrantes de la Comisión Única de Negociación dimos el debate, dimos los argumentos del por qué el gobierno que se hace llamar de la Cuarta Transformación sigue beneficiando a las nueve empresas privadas que tienen el control de los recursos de los trabajadores. Estás afores que sin poner ni un solo peso se están beneficiando a costa del salario de los trabajadores. No entendemos y no concebimos cómo este gobierno que se hace llamar del pueblo se olvida de que el magisterio es pueblo y sigue beneficiando y va a seguir beneficiando a estas grandes afores a costa de los trabajadores”.

La propuesta del gobierno, agregó, plantea congelar la edad de jubilación de los maestros, no abroga la Ley del ISSSTE y tampoco incrementa los recursos para las pensiones. Por ello, reiteró, la lucha continuará. (Por Arturo García Caudillo)