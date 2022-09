El alcalde de Zapopan, Juan José Frangié, confirma a Notisistema que no se registraron afectaciones en mercados, iglesias franciscanas, ni estadios, por el sismo de 7.4 grados en la escala de Richter,

“Gracias a dios no hubo nada en ninguno de… tanto en templos, en la Basílica, como Unidad Basílica, el CIS, lo que es la parte del Mercado Lázaro Cárdenas, en general. La Unidad Las Águilas también, Unidad Basílica. En general todo se comportó bien. Todo alrededor, los poblados también donde existen las iglesias, el corredor de iglesias franciscanas. En general, todo en orden”.

El alcalde zapopano refiere que no existen reportes de afectaciones en los estadios de Charros ni Akron. (Por Gricelda Torres Zambrano)