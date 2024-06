Sin avances, así concluyó la reunión que este lunes en Palacio Nacional se llevó a cabo entre los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos y el presidente López Obrador, como expresa el vocero del movimiento, Vidulfo Rosales.

“Por lo medular del caso, los avances que hoy se nos presentaron a juicio de nosotros no se está presentando ningún avance, de las búsquedas en campo que eso ya nos informan de más de 250 búsquedas que se han hecho en terreno, no tenemos hoy día una sola identificación que corresponda a los estudiantes, es decir, no hay avances sustantivos”.

Explicó que en la reunión los padres aclararon al presidente que su lucha es por derechos humanos y no por politiquería ni partidos políticos; reiteraron su exigencia de que el Ejército les facilite más de 800 folios relacionados con el caso y también exigieron avances en la extradición del ex jefe policiaco Tomás Zerón. (Por Arturo García Caudillo)