Aún año de la asesinato del empresario inmobiliario, Felipe Tomé, la Fiscalía de Jalisco tiene muy pocos avances en torno al caso, acepta el titular de la dependencia, Gerardo Octavio Solís Gómez.

Indica que no se tiene la identidad de los agresores materiales ni intelectuales o el móvil del crimen.

“No traemos muchos avances, no hay muchos datos de prueba en la carpeta, no tenemos señalamientos, no hay en ese asunto no tengo mucho avance que darles lamentablemente”.

El fiscal, Solís Gómez, informó que aunque el cadáver del empresario inmobiliario fue encontrado en territorio de Nayarit, las investigaciones por la privación de la libertad y muerte de Felipe Tomé Velázquez corren totalmente a cargo de la Fiscalía de Jalisco. (Por José Luis Escamilla)