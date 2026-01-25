La Selección Mexicana de Futbol venció un gol por cero a Bolivia, de visita en la población de Santa Cruz de la Sierra, para de esa manera sumar su segundo triunfo del año y de la gira que tuvo de preparación. Sin ser espectacular, el Tricolor regresó bien librado tras los dos juegos donde fueron muchos futbolistas que no habían sido tomados en cuenta en las últimas convocatorias. Algo importante fue que el técnico Javier Aguirre respaldó por primera vez a un arquero, ya que repitió en el once inicial Raúl Rangel, dando entender que ya le dio la titularidad.

El único gol del partido fue de Germán Berterame al minuto 68, quien aprovechó un descuido del arquero para anotar. Los Bolivianos terminaron con 10 elementos tras la expulsión de Robson Matheus a seis minutos del final del juego. Lo malo en el cuadro azteca, es que salió lesionado Israel Reyes.

“Estamos en un proceso de análisis. Me sirvió muchísimo estos dos partidos para sacar conclusiones. El objetivo era ver a jugadores, someterlos a un ambiente distinto, que no estuvieran cómodos y que demostraran que, a pesar de las adversidades, tienen capacidad y tamaños para estar en la Selección Nacional”, dijo Aguirre.

El próximo juego de México hasta marzo, cuando en el reestreno del estadio Azteca reciba a Portugal. (Por Martín Navarro Vásquez)