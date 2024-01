Bajo perfil mantiene en Jalisco el Covid-19 y aunque se ha incrementado el número de casos, los registros se encuentran dentro de lo esperado para la temporada invernal, informan especialistas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara.

De acuerdo con la doctora, Gabriela Macedo Ojeda, durante las últimas cinco semanas del año pasado el promedio semanal de contagios reportados era de 47, mientras que durante las primeras tres semanas de este 2024 el promedio semanal es de 60, y explica.

“Es importante hacer la acotación de que es muy probable que estos datos no reflejen la realidad, esto porque muchas veces aunque haya síntomas de enfermedad respiratoria las personas ya no se realizan alguna prueba, o puede suceder también que adquieran una prueba de farmacia pero el resultado aunque sea positivo no se ha reportado”.

Los especialistas indican que las diferentes mutaciones que ha tenido el virus del Covid-19 han derivado en que su contagio sea mayor pero con menores complicaciones, al punto que uno de cada tres pacientes puede ser asintomático. (Por José Luis Escamilla)