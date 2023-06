Según dictamen de Protección Civil municipal entregado hace dos semanas, las casas aledañas a las obras de un colector en el Parque San Rafael no presentan daños de consideración por los trabajos, señala el presidente municipal, Pablo Lemus.

Desconoce por qué los vecinos hablan de 30 fincas afectadas.

“Yo me baso en información técnica que me da Protección Civil y Bomberos y no, no existe absolutamente ningún daño. Claro que si ellos quieren que se haga un nuevo dictamen de Protección Civil y Bomberos porque esto fue hace aproximadamente 15 días, bueno, pues, lo hacemos nuevamente con mucho gusto”.

Indica que el Ayuntamiento está abierto a las solicitudes de los vecinos.

Agrega que en tres semanas será inaugurada la rehabilitación del parque San Rafael. (Por Claudia Manuela Pérez)