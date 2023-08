Confirma el coordinador del gabinete estatal de seguridad Ricardo Sánchez Beruben que la Fiscalía de Jalisco no ha recibido denuncia alguna por la desaparición de cuatro mujeres en el municipio de Teocaltiche.

Indicó que las investigaciones corren a cargo de la fiscalía de Aguascalientes, que es donde radican tres de las cuatro víctimas.

“De momento parece que la denuncia está… se presenta y se empieza a integrar en el estado de Aguascalientes. No hay una denuncia por este caso en Jalisco. Tengo entendido que de momento no hay una colaboración por parte de una autoridad de Aguascalientes. Nosotros estamos en la mejor disposición de colaborar”.

De las cuatro mujeres desaparecidas tres son originarias de Encarnación de Díaz y dos de ellas viven en Aguascalientes. (Por José Luis Escamilla)