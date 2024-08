Luego de la fuga de combustible que se registró esta mañana en el poblado de El Capulín, autoridades confirman que el origen fue una ordeña clandestina y que si bien la situación se encuentra controlada, se seguirá supervisando la zona para descartar mayores riesgos.

Debido a que el incidente se presentó a la mitad de un sembradío de maíz, no hubo necesidad de desalojar personas en los alrededores.

No hubo detenidos por esta ordeña clandestina.

“Sí, intervino Seguridad Física de Pemex, Guardia Nacional, el Ejército, así como miembros de la Comisaría de Tlajumulco y Protección Civil y Bomberos. Se controló la fuga, no hubo riesgo para las comunidades aledañas, se manejaba en algunos medios que había habido una evacuación, no fue necesario esto. Ya se encuentra ahorita controlado en el momento, ya nada más en los últimos trabajos que está haciendo Seguridad Física de Pemex”.

En la zona sigue la presencia de autoridades federales.