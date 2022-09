Al no tratarse de una sesión abierta, no existe ninguna expectativa sobre la comparecencia que este viernes por la tarde tendrán ante la Junta de Coordinación Política del Congreso, el Fiscal y la Secretaria de Igualdad, sobre la muerte de Luz Raquel, explica la coordinadora de Cladem, Guadalupe Ramos Ponce.

“Lo que nos parece es que el Congreso y particularmente la Junta de Coordinación Política le cubre con un manto de impunidad al Fiscal al realizar esta comparecencia de esta manera. En realidad no esperamos nada”.

Confirma que mientras se realiza la comparecencia a puerta cerrada, varias feministas se concentrarán desde las 4:00 de la tarde a las afueras del Congreso, con la exigencia de que se investigue de manera científica y con perspectiva de género la muerte de Luz Raquel. (Por Gricelda Torres Zambrano)