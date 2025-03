En el Congreso de Jalisco todavía no hay fecha para la comparecencia de autoridades estatales para rendir cuentas sobre el avance en el caso del rancho de Teuchitlán, esto aunque la investigación ya haya sido tomada por la Fiscalía General de la República.

El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Legislativo, José Luis Tostado, indica que deben esperar a que sea el momento adecuado para que no se entorpezcan las investigaciones y conocer qué sí se puede revelar y qué no.

“Yo insisto y debo insistir: hay 10 personas sujetas a proceso, valdría la pena valorar o tener referencia del estado de esos procesos para no afectar de alguna forma, y no estoy diciendo que necesariamente se afecte, hay que valorar para que sea en el momento adecuado”.

La fecha de comparecencia estaba planteada para el pasado 19 de marzo, sin embargo, fue cancelada tras un acuerdo del pleno del Congreso, sin que se precisara alguna fecha.

En ella, debían comparecer el fiscal del Estado, el coordinador de Seguridad, el secretario de Seguridad, la secretaria de Inteligencia y Búsqueda, así como la fiscal en Personas Desaparecidas.(Por Marck Hernández)