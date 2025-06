En un juego de poco espectáculo la Selección Mexicana de Futbol derrotó a la de Arabia Saudita 2 goles por 0 en Glendale, Arizona, para avanzar a las semifinales de la Copa Oro 2025.

Luego de un aburrido primer tiempo, en el segundo lapso llegaron los goles. Al 49 Alexis Vega abrió el marcador y después hasta el minuto 81, Abdullah Madu marcó en autogol.

El equipo azteca sorprendió con algunos movimientos en el once inicial como Julián Araujo, Marcel Ruiz y sobre todo Gilberto Mora quien a los 16 años se convierte en el futbolista más joven en jugar con la Selección Nacional. Al respecto esto dijo el Vasco. “Está ubicadisimo, asume su rol, no tiene techo, el chavo está en la selección nacional y no desentonó, tenemos un gran patrimonio con él y ojalá esto siga en esta progresión. Se le ve con ganas de aprender y de momento paso la prueba del debut”.

Agregó que “fue buen juego en conjunto y también llevamos tres partidos con la portería a cero. A partir de ahí se construye el equipo hacia adelante”. (Por Martín Navarro Vásquez)