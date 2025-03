Los límites de Jalisco con Colima no tuvieron ningún incidente durante el fin de semana, luego de la aprehensión de Abraham Oceguera Cervantes, hermano de “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación en Tonaya.

El mandatario, Pablo Lemus, indica que fue un fin de semana tranquilo.

!Incluso yo estuve en esa zona el jueves, allá en la colindancia, digamos, de Jalisco hacia Colima, no ha habido ningún incidente, ni por esta detención, ni tampoco por la extradición de estos 29 criminales a los Estados Unidos. Tuvimos un fin de semana de verdad bastante tranquilo”.

Asimismo desmiente que haya sido detenido en Jalisco el ex gobernador de Michoacán Silviano Aureoles cómo trascendió en redes sociales, asegura que ni siquiera piso suelo jalisciense. (Por Claudia Manuela Pérez)