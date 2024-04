Luego de reunirse ayer con la Fiscalía del Estado, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, reitera que no hay indicios de que Aldo González Sevilla hubiese sido víctima de una desaparición forzada, pero tampoco se puede asegurar que se haya ido por su propia voluntad.

“Yo nunca dije que Aldo se haya ido voluntariamente, yo lo que dije es que no había hasta hoy afortunadamente no hay un indicio de una desaparición forzada”.

Tras platicar con personal de la Fiscalía y con el Secretario General de Gobierno, Enrique Ibarra, acordaron trabajar coordinados para la búsqueda de Aldo, desaparecido hace 11 días.

Se analizan todos los videos incluso de la UdeG que permitan reconstruir el trayecto del estudiante al terminar las clases. (Por Gricelda Torres Zambrano)