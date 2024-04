El coordinador de Seguridad Universitaria de la UdeG, Montalberti Serrano, indica que no hay indicios de que Bruno de 15 años o Elena de los Ángeles Sevilla Rosales, de 16, los dos últimos estudiantes reportados como desaparecidos, hayan sido víctimas de un rapto, por lo que esperan que pronto sean localizados.

“Y respecto de la otra niña de la prepa del Poli-Belenes también hay antecedentes de que la niña estuvo en un albergue, al parecer hay un conflicto familiar por ahí, y la niña al parecer decide no estar en casa, por x motivo, no tenemos la certeza plena y la autoridad está dando seguimiento al tema”.

Montalberti Serrano, indica que en el caso de Bruno, estudiante del primer semestre de de la preparatoria 7 de la UdeG, tampoco hay indicios de desaparición forzada. Señala que la Fiscalía ya atiende los casos, por lo espera que pronto estén de regreso. (Por Gricelda Torres Zambrano)