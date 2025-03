La reciente localización de crematorios clandestinos en el campo de adiestramiento de Teuchitlán, luego de que desde hace 5 meses el terreno había sido asegurado por la Fiscalía del Estado, es una omisión que sencillamente no tiene justificación. Lo considera así la experta en temas de seguridad Lucía Almaraz.

“La justificación siempre va a ser que otros lo hicieron, pero además, en este sentido lo que llama la atención es que pues el el mismo partido, ¿no? Es de MC la administración pasada, entonces pues sí lavarse las manos en este sentido me parece, insisto, que vuelve a ser revictimizante para quienes hoy están padeciendo pues este doloroso tema que es el de personas desaparecidas. Me parece que no hay justificación de acreditar a la administración pasada este tipo de negligencias y de omisiones”.

Para Lucía Almaraz, no es válida la postura de la Fiscalía de Jalisco, que apenas ayer domingo señaló que se revisaría qué sucedió, y si las personas encargadas de la investigación en la administración pasada dejaron de aplicar protocolos, esto toda vez que inclusive la propia titular de la fiscalía especial en personas desaparecidas, Blanca Trujillo, repito en el cargo. (Por Edgar Flores Maciel)