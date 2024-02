A pesar de que la Comisión Federal de Electricidad instalaría más antenas de telecomunicaciones en escuelas, con anuencia de la Secretaría de Educación Jalisco, para impulsar el programa de internet de bajo costo del Gobierno federal, el alcalde interino de Guadalajara, Francisco Ramírez Salcido, señaló que hasta el momento ninguna de las dos dependencias se ha acercado para revisar el tema con el municipio.

Señala el edil que si las antenas no cuentan con permisos municipales, como ocurrió con la construida en una escuela de la colonia Santa Rosa, se realizarán clausuras:

“A partir de este suceso, no hemos recibido ningún acercamiento por parte de estas autoridades. Nosotros estamos haciendo simplemente nuestro trabajo, estamos a la espera y nosotros vamos a continuar trabajando a pegado al reglamento municipal. Si no hay licencia, obviamente no lo vamos a permitir”.

Por lo pronto se mantiene la clausura de la antena en la primaria Guillermo González Camarena en San Alfonso y San Patricio; estructura que divide a los vecinos de la comunidad. (Por Héctor Escamilla Ramírez)